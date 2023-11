La Lega lancia un ciclo di incontri in città e provincia: “Antidoto al pensiero unico”

“Esercizi per un pensiero libero”. Così si intitola il ciclo di incontri promosso dalla segretaria provinciale della Lega, presentato oggi nella sede del partito. Appuntamento sabato 11 novembre alle 18 nell’ auditorium Sant’llario con i giornalisti Paolo Del Debbio e Boni Castellane che presentano i libri “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” e “In terra ostile”, insieme all’eurodeputato della Lega Marco Zanni. Si prosegue venerdì 15 dicembre alle 19, nel salone di Villa Costanza a Pontenure, con la presentazione del libro di Francesco Borgonovo “Guerra senza fine” in dialogo con l’europarlamentare Paolo Borchia. Venerdì 19 gennaio alle 21, invece, toccherà a Marcello Foa con la sua opera “Il sistema (in)visibile” (il luogo non è ancora stato definito).

“L’iniziativa punta ad approfondire tematiche che troppo spesso non vengono trattate dai media nazionali” ha detto il segretario provinciale Luca Zandonella, affiancato dagli esponenti della Lega Massimo Polledri, Valentina Stragliati e Gianmaria Pozzoli. “Per essere liberi bisogna capire il proprio tempo e la storia, la buona politica deve incidere in questo senso” ha rimarcato Polledri, ex assessore comunale alla cultura e già parlamentare del Carroccio. “Una delle principali fonti del pensiero unico è proprio l’Ue – ha aggiunto Pozzoli – perciò la partecipazione degli europarlamentari è importante”. Stragliati ha puntualizzato che “i nostri eletti sono sempre presenti sul territorio, questo ciclo proporrà ulteriori occasioni di confronto”.