Salvini: “La variante di Ss45 da 200 milioni è ora nel contratto di programma”

L’ammodernamento della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca è stato riconfermato come opera prioritaria nel Contratto di programma di Anas 2021-2015 che il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa al termine della riunione, a Roma, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess).

Contestualmente è stato rimesso nero su bianco l’importo necessario per completare l’opera, circa 200 milioni di euro. L’opera piacentina è stata eletta quale intervento principale da effettuarsi nel 2024 nella regione Emilia-Romagna.

In serata è arrivata una nota dal consigliere regionale Matteo Rancan: “Grazie alla concretezza della Lega al governo portiamo a casa grandi risultati, dopo anni di no”.