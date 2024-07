Incidente sulla Statale 45: motociclista grave, interviene l’eliambulanza

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 45, in Val Trebbia, intorno alle 12.30. Per cause da accertare sono entrate in collisione un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che è stato portato via in eliambulanza con ferite gravi. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sull’A1, tra Alseno e Fidenza, un’auto è uscita di strada. Il conducente è rimasto ferito. L’incidente ha provocato disagi al traffico.