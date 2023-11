La banda Tramat incanta il Municipale. Il ricavato della serata alla Casa di Iris

Un repertorio di brani classici e moderni per raccogliere fondi per la Casa di Iris. Ha incantato il Teatro Municipale il concerto della banda Tramat della Scuola trasporti e materiali dell’Esercito, andato in scena ieri sera, 3 novembre, e organizzato dal Polo di mantenimento pensante nord. La serata è stata presentata dalla giornalista Nicoletta Marenghi di Telelibertà.

Costituita nel 1980, la banda Tramat è diventata nel tempo veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero con un repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. Composta da circa quaranta elementi, vanta numerosissime partecipazioni ad eventi e cerimonie sia in Italia che all’estero.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA