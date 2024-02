Peste suina, i militari saranno 170. Alle feste nei campi servirà il disinfettante

Quello a Ottone di martedì non è stato un sopralluogo a spot, ma si allarga, tanto che contro la peste suina il commissario nazionale nominato dal ministero, Vincenzo Caputo, ha annunciato di essere pronto a schierare addirittura 170 militari per Piacenza e i suoi boschi. Lo ha detto all’incontro in Provincia a sindaci e Ausl, mentre l’Esercito stava perlustrando il territorio di Travo. Nel corso dell’incontro è stato anche detto che i droni perlustreranno l’area ricercando le carcasse di cinghiale non solo di giorno ma anche di notte.

FESTE NEI CAMPI

Altro argomento sollecitato dai sindaci riguarda le iniziative, le sagre, le escursioni che da qui a poche settimane inizieranno ad animare l’Appennino attirando anche centinaia di visitatori, trekker, turisti. Il commissario ha precisato che possono essere approvate alcune deroghe, pur nella necessaria cautela, ma queste dovranno essere concordate con Ausl e Comuni. Di certo partirà una massiccia campagna di sensibilizzazione per chiedere a chi frequenta il bosco di stare attento e usare disinfettanti, anche sulle scarpe e una volta rientrati a casa.

I CACCIATORI

I cacciatori intanto cercano ormai da mesi di aiutare nel controllo. È il caso, ad esempio, della squadra “Ratto pennuto”, nell’Atc 1: “Abbiamo messo a disposizione la nostra casa di caccia per la creazione di un centro di raccolta sia delle carcasse rinvenute morte sia di quelle abbattute”, spiegano. “Crediamo occorra essere uniti cercando di aiutare le istituzioni a far fronte all’emergenza”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ