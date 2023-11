In consiglio comunale arriva il bilancio. “Approvazione entro Natale”

L’impegno a provare ad approvare entro la fine dell’anno il bilancio di previsione è mantenuto dalla giunta. Oggi pomeriggio la manovra economica triennale 2024-26 ha fatto il suo esordio in consiglio comunale, con una bozza di calendario che porterebbe al voto finale prima di Natale. Un traguardo che, se tagliato, suonerebbe come assolutamente inedito dal momento che, i tempi di attesa della legge di bilancio statale, sui cui trasferimenti poggia la contabilità degli enti locali, che abitualmente si allungano a fine anno, hanno sempre portato Palazzo Mercanti a varare il previsionale a nuovo esercizio già in corso. Per riuscire a centrare l’obiettivo è stato intrapreso un iter amministrativo che oggi in aula il vicesindaco e assessore al bilancio Marco Perini ha definito di “enorme sforzo profuso da parte sia degli uffici sia degli amministratori”.

Perini ha illustrato le cifre del bilancio che oggi è stato solamente presentato senza l’apertura di una discussione che è rimandata alle prossime sedute.

Ai consiglieri è stata comunque consentito formulare domande di chiarimento. Ed è stata polemica con Sara Soresi (FdI) che ha contestato l’approvazione del bilancio entro dicembre come un titolo di merito: “C’è una legge del luglio di quest’anno che impone questo obbligo”, ha rinfacciato Soresi all’amministrazione e alla maggioranza da cui si sono levate più voci a rimarcare che “non è mai successo prima che un’amministrazione abbia approvato il preventivo entro la fine dell’anno”.