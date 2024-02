Israele-Hamas, il consiglio dice “stop alla guerra” ma riserve del centrodestra

Conflitto tra Hamas e Israele, tutto come da copione. Quantomeno in consiglio comunale. La risoluzione per esprimere – tra i vari punti – “la più completa solidarietà alle popolazioni inermi colpite dalla guerra e le profonda preoccupazione per una possibile escalation militare” ha incassato il via libera dell’aula di palazzo Mercanti, dopo le trattative politiche condotte trasversalmente nei giorni scorsi. Ad astenersi tra i banchi dell’opposizione – durante l’esame complessivo e finale del provvedimento – sono stati solo i consiglieri di centrodestra, fatta eccezione per Massimo Trespidi della civica Barbieri-Liberi che alzato il disco verde.

Fondamentale è stato l’accoglimento di due emendamenti presentati proprio da Trespidi, che – dando un colpo al cerchio e uno alla botte – hanno permesso di evitare un’opposizione al testo promosso in primis da Boris Infantino di Piacenza Coraggiosa, seguito dai capigruppo Andrea Fossati (Pd) e Stefano Cugini (ApP). Le due modifiche alla risoluzione, infatti, riconoscono che da una parte “il governo di Israele sta compiendo un massacro, una carneficina a Gaza” e dall’altra che “Hamas è un’organizzazione terroristica finanziata e armata da Iran e Qatar, prima nemica degli interessi e della causa del popolo palestinese”.

La risoluzione chiede alla sindaca e alla giunta di impegnarsi per “favorire ogni possibile mobilitazione contro la guerra, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile, esprimere il più ampio e concreto sostegno alle organizzazioni della società civile che si battono per la pace, la difesa dei diritti umani, fare appello al Parlamento affinché disponga il blocco di qualunque fornitura di armamenti a tutte le parti coinvolte nel conflitto in virtù del fatto che sussiste un rischio chiaro e preponderante che tali forniture possano essere usate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, fare appello al governo affinché si faccia portavoce di una soluzione diplomatica del conflitto e venga riconosciuto lo Stato di Palestina, come già fatto da molti altri Paesi”.

Il dibattito sul Medio Oriente – Barbara Mazza (civica Barbieri-Liberi) ha richiamato il “diritto alla legittima difesa di Israele”. Di ben altra opinione Luigi Rabuffi (ApP): “L’attacco terroristico di Hamas non può legittimare la reazione apocalittica di Israele. Difendersi e stanare i criminali è giusto, ma questa azione non può portare al sangue di vittime innocenti”. Giuseppe Gregori (civica Per Piacenza) ha rilevato “l’ipocrisia” per l’Italia di dichiararsi contro la guerra, quando “il nostro Paese è tra i primi produttori di armi al mondo”.

L’ambiente agita il centrosinistra? – Consumo di suolo, argomento “indigesto” per la maggioranza di Katia Tarasconi. Una mozione targata Pd proprio sul tema ambientale, in programma oggi in consiglio comunale al secondo punto all’ordine del giorno, è stata fatta “slittare” dall’aula di palazzo Mercanti: il capogruppo dem Andrea Fossati, infatti, ha chiesto di anticipare la discussione sulla risoluzione riguardante il conflitto tra Hamas e Israele. Contrario l’esponente di minoranza Stefano Cugini (App): “Se ne parla da tanto, c’era un’aspettativa clamorosa e molti cittadini erano qui per assistere al dibattito, quindi occorrerebbe parlare subito del consumo di suolo”. Nulla da fare. Probabilmente la coalizione di centrosinistra, che si trova sempre in un complesso equilibrio tra sviluppo economico e ambiente, non ha trovato la quadra per affrontare serenamente il tema, decidendo così di prendere tempo. Così Sara Soresi, capogruppo di FdI, ha incalzato: “La maggioranza ha scelto di posticipare il dibattito sul consumo di suolo perché non era pronta”. E Gloria Zanardi (FdI) ha parlato di “uno sgarbo istituzionale”, mentre Patrizia Barbieri (civica di centrodestra) ha attaccato la presidente dell’aula Paola Gazzolo per l’inversione dell’ordine giorno ritenuta non conforme al regolamento: “Non si può andare avanti con una gestione approssimativa del consiglio comunale, c’è stata una palese violazione”.