Centinaia di lavoratori in sciopero: “Mancate promesse su sanità, diritti e stipendi”

“Adesso basta”. È lo slogan con cui oggi, in tutte le maggiori piazze italiane compresa Piacenza, i lavoratori di scuola, trasporti, logistica, sanità e pubblica amministrazione hanno deciso di scioperare contro la manovra di bilancio 2024 del governo Meloni, accusata (secondo le sigle sindacali Cgil e Uil che hanno organizzato la mobilitazione) di non aver alzato le retribuzioni dei lavoratori di fronte a un’impennata preoccupante del costo della vita, di non fare abbastanza per la sicurezza sul lavoro, di aver peggiorato la riforma Fornero, senza nulla prevedere per la lotta all’evasione fiscale.

Otto le ore di sciopero per scuola, logistica, pubblica amministrazione, quattro in mattinata per i trasporti.

Allo sciopero hanno aderito anche diversi lavoratori di Seta, l’azienda di trasporto pubblico locale. L’adesione alla mobilitazione da parte del personale Seta potrebbe dar luogo a disagi dalle 09.00 alle 13.00, pregiudicando la regolarità del servizio di trasporto pubblico con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI