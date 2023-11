Cgil e Uil di nuovo in piazza venerdì: sciopero di otto ore per i lavoratori privati

Incroceranno le braccia per l’intera giornata (8 ore) a Piacenza i metalmeccanici, il comparto del commercio e dei servizi, dell’agroalimentare, dell’edilizia, del chimico, dell’energia e del tessile e ancora bancari e assicurativi, comunicazione e precari, e i pensionati, “tra le categorie più scottate dal governo Meloni”, si legge in un comunicato dei sindacati.

Spazio, inoltre, al tema della violenza sulle donne, con interventi che partiranno dalla paradigmatica fine di Giulia Cecchettin e delle polemiche annesse.

L’appuntamento per gli scioperanti è in piazza Cavalli alle 9.30 per il concentramento, da lì spazio alla voce dei lavoratori e alla fine, intorno alle 11.00, la formazione del corteo che si dirigerà verso la prefettura dove una delegazione sarà ricevuta dal prefetto.

Spazio, inoltre, per la richiesta di un cessate il fuoco con un flash mob per la pace. Sarà presente a Piacenza il segretario nazionale Uilcom, Salvo Ugliarolo, a cui spetterà chiudere gli interventi di lavoratrici e lavoratori che si alterneranno in piazza Cavalli dalle 9.30.

In piazza a Piacenza, in occasione dello sciopero generale, porteranno le loro istanze anche i lavoratori in sciopero ad Amazon a Castel San Giovanni di Filcams Cgil e Uiltucs Uil, impegnati nelle proteste globali del “Make Amazon Pay”.

“L’obiettivo dello sciopero è duplice – spiegano Ivo Bussacchini, segretario generale Cgil Piacenza e Francesco Bighi, segretario Uil Piacenza – sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi criticità che la bozza di Legge di Bilancio porta con sé e, contestualmente, chiedere al Governo di assumere i provvedimenti in materia di lavoro, fisco, sicurezza, previdenza, sanità e politiche industriali, necessari a ridurre le diseguaglianze nel Paese. Le politiche da mettere in campo devono aiutare ultimi e penultimi, coloro che stanno peggio: la nuova legge di bilancio va nella direzione opposta, non mette al centro gli interessi di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che sono coloro sulle cui spalle si regge il Paese”.