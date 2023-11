Azzali lascia il Piacenza Jazz Club dopo 20 anni: “Sono stanco, faccio altro”

Dopo vent’anni Gianni Azzali non è più presidente del Piacenza Jazz Club. Ha rassegnato le dimissioni “per motivi personali”. Si apre una fase nuova, con le elezioni per il rinnovo delle cariche fissate a dicembre. “La stanchezza mi ha preso prima del previsto, pensavo avrei traghettato l’associazione fino al 25esimo” afferma Azzali. “Molti hanno pensato addirittura ad una malattia, ma sto benissimo, sono solo una persona che dopo tanto tempo decide di non svolgere più un’attività, per dedicarsi ad altro. Le attività dell’associazione non arretrano. “La stagione del Milestone prosegue – continua Azzali – e il cartellone del Jazz Fest è definito, inizierà il 25 febbraio e si protenderà in maniera più diluita sino al Jazz Day del 30 aprile. Non si ferma niente. C’è però un cambio radicale al timone. Ci sono diverse candidature alla presidenza, è un buon segno”. Durante questa breve fase transitoria, presidente ad interim è il vice Angelo Bardini.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà