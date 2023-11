Viaggio, nido e cordata: Chiara Bersani “ruba il cuore” del pubblico di Pulcheria

Dopo una settimana di incontri intensi e partecipati, l’edizione 2023 di Pulcheria è andata in archivio con la consapevolezza di aver fatto centro.

Ieri l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano ha ospitato gli ultimi due appuntamenti della kermesse (lo storico festival del Comune di Piacenza sul mondo femminile, la differenza di genere e i talenti delle donne, collegato all’omonimo premio) sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini.

Alla mattina è stato l’incontro con Chiara Bersani, performer, autrice, regista/coreografa, Premio Ubu 2018 come miglior attrice under 35, ad animare il pubblico con un dialogo intimo sul suo percorso lavorativo a partire da parole chiave (come viaggio”, “nido”, “cordata”) e sulla genesi dei suoi spettacoli da “L’animale” a “Gentle Unicorn”, in dialogo con la ricercatrice indipendente Paola Granato.