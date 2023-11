Gioco d’azzardo per settemila piacentini, corso per avvocati da Federconsumatori

Sono oltre 7mila i piacentini affetti da patologie legate al gioco d’azzardo. Una piaga sociale che richiede l’attenzione degli esperti come la Federconsumatori: l’associazione di Piacenza ha organizzato un corso di formazione per avvocati, tenuto ieri alla Cgil, per affrontare i temi dell’indebitamento, dell’intervento legale e del ruolo dell’amministratore di sostegno. Ne hanno parlato la presidente Angela Cordani con i vari relatori: Francesco Paolicelli della Consulta di Federconsumatori Piacenza, Maurizio Avanzi, medico dell’Ausl di Piacenza e responsabile per la cura del disturbo da gioco d’azzardo, Sara De Micco e Giorgio Ferrari dell’associazione AND (Azzardo e Nuove Dipendenze).

I dati sono però ancora preoccupanti, come ha detto Avanzi: “I numeri certificati dall’Istituto Superiore di Sanità che ci ha detto che almeno il 3% delle persone adulte sono affette da questa patologia, per cui rapportato alla provincia di Piacenza è un problema che interessa ben 7mila persone. A loro insaputa coinvolgono inoltre famigliari e altre persone, i numeri diventano così eccezionali perché così diventano più di 35mila”.