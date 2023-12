Federconsumatori: “Attenti agli aumenti anomali mentre prenotate online”

Stava prenotando un volo online tramite un motore di ricerca e la data del passaporto risultava errata. La procedura di inserimento dati è ripartita da capo e quando è terminata è arrivata l’amara sorpresa: il costo del volo era aumentato. Non solo: la scelta del posto, che fino a poco prima era gratuita, è diventata a pagamento. Il costo del volo e la scelta del posto è costato per i viaggiatori è così lievitato in pochi minuti di circa 100 euro. La segnalazione è arrivata a Federconsumatori Piacenza.

