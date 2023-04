Maxi bolletta del gas a una giovane coppia: “Quasi 4mila euro, prezzo assurdo”

Una incredibile bolletta – non tanto (e non solo) per l’importo totale di 3.729 euro, ma anche per il prezzo fatto pagare di 4,16 euro al metro cubo – è stata recapitata a una giovane coppia di piacentini per le spese di riscaldamento del loro appartamento privato, di non ampie dimensioni. Non solo: la precedente bolletta recapitata a febbraio era stata di 2.400 euro. La coppia aveva sottoscritto a gennaio un contratto con uno dei maggiori gestori del mercato.

Ora la vicenda è in mano a Federconsumatori, che attraverso la consulta legale dell’associazione ha già preannunciato battaglia.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’