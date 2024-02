Bolletta da 13mila euro per le suore di via Torta. Importo raddoppiato da novembre

Nella gara dei rialzi li batte tutti. È la bolletta da oltre 13 mila euro che si è vista recapitare la congregazione delle suore della provvidenza per l’infanzia abbandonata in via Torta. Nel solo mese di dicembre la comunità ha registrato un consumo di 4313 smc, ossia standard metro cubo che è la quantità di gas contenuta in un metro cubo in condizioni di temperatura e di pressione “standard”. L’equivalente del consumo è di 13.080,71 euro. In un mese. Peccato che – fanno sapere le consorelle – in passato le loro bollette si attestassero sui 4 mila euro.

La congregazione spiega che una prima avvisaglia degli aumenti si era avuta già in novembre: la bolletta era salita a 6 mila euro. Cosa sia successo in un mese per farla più che raddoppiare nessuno lo sa, forse neppure in cielo verrebbe da dire.

Enel Energia al riguardo ha spiegato: “Enel Energia informa che l’importo della bolletta in questione risulta corretto e basato su consumi reali comunicati dal distributore locale: nel mese di dicembre il cliente ha richiesto una verifica sul corretto funzionamento del contatore del gas ritenendo i consumi fatturati troppo elevati. Enel Energia si è prontamente attivata con il distributore locale affinché effettuasse tutti i controlli del caso ed è in attesa di riscontro per procedere con una puntuale rettifica dell’importo nel caso in cui il contatore non risultasse funzionante”.