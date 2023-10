Rincari sui materiali, 100mila euro in più per i lavori tra la via Emilia e via Sacchello

Costerà 100mila euro in più rispetto al progetto originario mettere in sicurezza l’incrocio tra la via Emilia e via Sacchello, uno degli ingressi di Sarmato: in un solo anno, a causa dei rincari dei materiali, l’opera di messa in sicurezza della viabilità è passata da 250 a 350mila euro. La novità è emersa nell’ultimo consiglio comunale sarmatese, nel quale è stato presentato il progetto di riqualificazione dello svincolo, che è stato candidato al bando ministeriale “Piccoli comuni”.

Da progetto, come spiegano il sindaco Claudia Ferrari e l’assessore Giuseppe Riva, sarà allargata l’intersezione tra via Sacchello e la Provinciale 10, con la creazione di quattro corsie (due per accedere a via Sacchello e due per immettersi sulla via Emilia) con un’isola “a goccia” per incanalare i mezzi. Soprattutto via Sacchello, antica strada di campagna, sarà allargata su entrambi i lati: la larghezza passerà da 4,5 a 7 metri. Sul lato ovest, sarà realizzato anche un marciapiede che permetterà di collegare al paese, in sicurezza, la fermata del bus e il vicino bar lungo la via Emilia. Il progetto, all’altezza dell’incrocio con via Sacchello Vecchio, prevede anche un “addolcimento” della curva grazie ad un allargamento della strada, ottenuto con l’arretramento delle recinzioni di due proprietà private.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ