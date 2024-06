Con raffinatezza e semplicità Silvia Mezzanotte incanta Sarmato, al Valtidone Festival

Una delle voci più apprezzate del panorama italiano è stata accolta a Sarmato da centinaia di persone al Val Tidone Festival. E’ quella di Silvia Mezzanotte, già vocalist dei Matia Bazar, che ha portato momenti di raffinatezza e di semplicità, di eleganza e di divertimento.

Cantante bolognese, per due volte vocalist del Matia Bazar, da solista ha pubblicato due album oltre ad avere partecipato a varie trasmissioni televisive e portato in tour rappresentazioni teatrali.

Assieme alla sua band ha proposto un repertorio d’ispirazione jazz con contaminazioni pop e rock, senza tralasciare le cover del famoso gruppo genovese di cui ha fatto parte.

In centinaia, in piazza Roma, si sono lasciati coinvolgere da un racconto musicale in note e parole di grandi artiste del Novecento: da Adele a Edith Piaf, dalla Callas a Ornella Vanoni, da Mia Martini a Gloria Gaynor. E tante altre.

Un pubblico attento, partecipe, e a fine concerto l’ex Matia Bazar è stata letteralmente circondata da un capannello di ammiratori per foto, complimenti e immancabili selfie.