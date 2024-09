Impianto biometano a Sarmato, il comitato contrario pronto a esposti e ricorsi

Esposti o ricorsi a raffica su più fronti, perché la partita del nuovo impianto di biometano a Sarmato sia il più possibile chiara e trasparente: ecco la strategia principale del comitato RinnoviAmo Sarmato che da un mese lotta contro l’iniziativa privata di un nuovo sito di recupero di reflui zootecnici e scarti vegetali dell’agricoltura, nei pressi dell’area ex Eridania, per produrre gas metano da immettere in rete.

Giovedì sera, il gruppo di cittadini ha chiamato a raccolta i sostenitori per illustrare in un incontro pubblico propria posizione: circa duecento persone si sono ammassate sotto al tendone messo a disposizione dalla parrocchia e dagli Alpini.

Assenti, invece, sindaca e amministratori.

La novità – come ha spiegato il presidente comitato Bruno Fellegara – è quella di agire presso gli enti di controllo, con risorse proprie.

“Abbiamo con noi quattro avvocati, agrotecnici, esperti universitari e risorse per affrontare le spese legali” chiarisce.

L’articolo di Cristian Brusamonti su Libertà