Bolletta da capogiro per due piacentini, 1.300 euro di gas: sos a Federconsumatori

È una bolletta da cuori forti. In questo caso San Valentino non c’entra, ma Enel sì. E così una coppia di piacentini si è vista recapitare una bolletta del gas da oltre 1.300 euro. La precedente era stata di poco più di 300. Come si spieghi un aumento di mille euro resterebbe un mistero se già nelle scorse settimane il telefono di Federconsumatori non fosse diventato bollente a causa di decine di piacentini alle prese con bollette da capogiro.

Ma andiamo con ordine. È venerdì pomeriggio, 9 febbraio, e sulla casella di posta elettronica della piacentina arriva una mail di Enel Energia: “La nuova Bolletta Web Gas del 7 febbraio 2024 è online” si legge nell’oggetto della mail. Scappa l’occhio sulla cifra: 1.319,59 euro. Il consumo è di 411 smc (standard metro cubo, l’unità di misura del gas) in due mesi. “È da non crederci, siamo rimasti stupefatti – spiega lei – abitiamo in un appartamento da settanta metri quadri e spesso non siamo in casa. Una bolletta del genere davvero non l’abbiamo mai avuta”. Quella precedente, del periodo compreso fra ottobre e novembre, ammontava a 349 euro: “Praticamente abbiamo avuto un aumento da mille euro – spiegano i piacentini – fra l’altro confrontandoci con un’amica che ha l’appartamento grande il doppio del nostro e un consumo di mille smc abbiamo visto che la spesa per la bolletta è uguale. Assurdo insomma”.

La coppia ha subito interpellato Federconsumatori, scoprendo che il contratto risulta cambiato dal primo giugno – all’insaputa dei due piacentini – e la tariffa è passata a 2,5 euro a metro cubo. “Un prezzo altissimo – è il commento della presidente Angela Cordani – a cui si aggiungono anche l’aumento dell’iva che era al 5 per cento e ora risulta calibrata e il cambio delle accise. Purtroppo di queste situazioni ne vediamo tante e nella quasi totalità dei casi il gestore è Enel”.

Enel, pur interpellato, non ha dato riscontro.