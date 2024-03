Carpaneto, bollette per 3.500 euro di gas in quattro mesi: “Mercato libero è una truffa”

Il gas costa caro ad una famiglia di Carpaneto. In quattro mesi, il gruppo di cinque componenti, ha dovuto pagare oltre 3.500 euro.

La prima bolletta per il periodo di riferimento 1 ottobre 2023 – 30 novembre 2023 è stata di 1.099,47 euro per un consumo di gas pari a 423 metri cubi. La seconda bolletta, quella più recente, per il bimestre 1 dicembre 2023 – 31 gennaio 2024, è costata alla famiglia di Carpaneto ben 2.587,62 euro per un consumo di gas pari a 1235 metri cubi.

“Sono arrabbiatissimo – dichiara il residente che si è rivolto all’associazione consumatori ed ha già cambiato gestore. – Mi è stata applicata una tariffa spropositata, fuori mercato, di oltre 2 euro al metro cubo. Con consumi simili, rispetto allo scorso anno, sono andato a pagare il doppio. La liberalizzazione del mercato si è rivelata una truffa per tutti noi utenti”.

La segnalazione del cittadino di Carpaneto, si aggiunge ad altri episodio che hanno coinvolto altri enti e privati piacentini.

L’ARTICOLODI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ