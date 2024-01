Bollette arretrate, ci pensa il Comune. Castel San Giovanni in aiuto a 7 famiglie

Diciottomila euro per evitare il distacco della corrente. A tanto ammonta il fondo istituito per aiutare le famiglie di Castel San Giovanni in arretrato con il pagamento della bolletta elettrica. Più nello specifico si tratta di 7 nuclei familiari con arretrati che oscillano tra 1.800 e 3.600 euro. In tutti i casi non verranno erogati soldi. Sarà cioè l’ente pubblico a pagare direttamente le bollette in sospeso.

“Il Comune – si legge nell’atto predisposto dagli uffici comunali – provvederà al pagamento delle bollette direttamente a favore del creditore erogatore del servizio, ai fini di una maggiore efficienza e rapidità nel pagamento per scongiurare il distacco delle utenze”.