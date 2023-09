“La bolletta dell’energia elettrica crescerà del +18,6%” allarme di Federconsumatori

La bolletta dell’energia elettrica crescerà del +18,6% nel quarto trimestre. “Non possiamo tornare ai drammi dell’inverno 2022. Indispensabile la proroga del mercato tutelato” l’allarme lanciato da Federconsumatori Emilia-Romagna.

Arera, l’autorità per l’energia, reti e acqua, ha aggiornato le tariffe dell’energia elettrica per gli utenti nel mercato tutelato. Nel quarto trimestre 2023 la bolletta dell’elettricità subirà un nuovo incremento, superiore alle attese, del +18,6%. “Si tratta di un aumento rilevante che rappresenta ancora una volta una vera e propria doccia fredda per cittadini e famiglie e che aumenta le già grandi preoccupazioni per quello che potrà avvenire nei prossimi mesi” spiegano dall’organizzazione.

“Riteniamo – prosegue la nota di Federconsumatori – assolutamente indispensabile prorogare di un tempo congruo il mercato tutelato, che oggi è utile anche per chi è nel mercato libero. Dalle proposte contrattuali che gli utenti stanno ricevendo per il passaggio al mercato libero nel settore del gas, emergono prezzi sempre più elevati rispetto alla maggior tutela”.