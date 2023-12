Qualità della vita, Piacenza 26esima. Bene i depositi bancari, male indice clima

Meno due posizioni. Piacenza scivola dalla 24esima alla 26esima posizione nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole24Ore.

La performance migliore (3a in classifica, preceduta solo da Bolzano e Milano) la fa registrare alla voce “Depositi bancari delle famiglie consumatrici”, con 26mila euro pro capite (secondo i dati della Banca d’Italia aggiornati al 31 luglio 2023) contro una media di 19mila. Nella “Ricchezza complessiva”, però, scende in 11esima posizione.

Il posizionamento peggiore è sulla qualità dell’aria, “Indice del clima”, dove si piazza alla 102esima posizione su 107 province, con un punteggio di 471 contro una media nazionale di 593. Va meglio per quanto riguarda gli “Eventi estremi”, 15esima. E la nebbia? Con 39 giornate su un minimo di zero (Aosta e Trento) e un massimo di 57 (Alessandria), Piacenza alloggia in posizione 96.

Centro classifica per quanto riguarda l’Ecosistema urbano” (46esima posizione), basse posizioni per Biossido d’azoto (63esima), Ozono (82esima) e Pm10 (84esima).

Molto male la produzione di rifiuti: con 796 kg a testa Piacenza è ultima (105esima) in una classifica in cui le città nelle prime posizioni ne producono la metà.