Qualità della vita, scivolone di 10 posizioni per Piacenza: scende alla 46esima

Dalla 36esima alla 46esima posizione. Dieci gradini verso il basso. E’ la collocazione di Piacenza nella classifica sulla qualità della vita redatta dal quotidiano Italia Oggi in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e giunta alla 25ª edizione.

Il punteggio è calcolato sulla base di parametri quali affari e lavoro, ambiente, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute e tempo libero.

Fatto 1000 il punteggio massimo (guadagnato da Bolzano che lo scorso anno era in seconda posizione) la nostra provincia ha totalizzato poco meno di 664 punti. Tre quarti quindi del valore più alto.

In vetta, dopo Bolzano, figurano Milano, Bologna, Trento e Firenze; tutte città che anche nella passata edizione occupavano le top five della classifica, se pur in posizioni differenti.

Fanalino di coda il sud dalla che dalla 82esima alla 107esima posizione vede collocarsi citta di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia e Sardegna.