Qualità della vita: se ne parla stasera alle 21 a Nel Mirino su Telelibertà

Qualità della vita: un concetto di cui sentiamo parlare molto spesso sui giornali e in televisione, ma che non è così facile da definire. Reddito e PIL non sono sufficienti per dire che “stiamo vivendo bene”, a fare la differenza sono le relazioni sociali e la felicità nel vivere in un contesto nel quale ci possiamo riconoscere. C’è chi ha fatto una scelta di vita ben precisa per stare meglio con se stesso, cambiando completamente lavoro e ritmi. Telelibertà racconterà alcune storie su questo tema proprio stasera a “Nel Mirino”. Il programma condotto dal direttore Nicoletta Bracchi torna come ogni venerdì alle ore 21 per affrontare un argomento che è sempre di attualità. Insieme a lei interverrà la giornalista di Libertà Elisa Malacalza con tre ospiti che avranno molto da raccontarci, a cominciare da Giampaolo Nuvolati, professore di Sociologia ambiente e territorio dell’Università Bicocca. Avremo poi due testimonianze dirette: quella di Alba Scarani, che dopo una laurea in Giurisprudenza ha deciso di percorrere la via del mondo dell’agricoltura e di Roberta Morisi, che ha trovato la propria gratificazione personale diventando insegnante di yoga. È possibile riguardare tutte le puntate di “Nel mirino” sul portale on demand www.teleliberta.tv.

