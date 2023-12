Ok all’ex Camuzzi con dissidi in maggioranza: Gnocchi si dimette da capogruppo

Via libera in consiglio comunale al piano edilizio nell’area ex Camuzzi tra corso Europa e via Rigolli (63mila metri quadrati) proposto dalla società Panthom che, mettendo in campo un investimento complessivo di 32,3 milioni, prevede un mix di residenziale per 9mila mq di superficie lorda, di terziario per 5mila metri quadrati e di commerciale per 5mila metri quadrati di superficie di vendita di cui 1.500 in un supermercato e il resto in strutture non alimentari. L’approvazione dell’iter, però, è stata accompagnata da un dibattito incandescente, con ripercussioni anche all’interno della maggioranza. Per la giunta l’intervento “rigenera un’area industriale dismessa tutelando l’ambiente, fa diventare Piacenza più attrattiva, crea lavoro, garantisce sicurezza”. Per la minoranza è esattamente il contrario: cementifica, svuota il centro di residenti e negozi, inquina appesantendo il traffico, fa l’interesse del privato anziché quello pubblico.

Battaglia vinta dalla maggioranza forte di una supremazia numerica (18 voti) rimasta tale nonostante i dissidi al suo interno. Le tre astensioni la settimana scorsa in commissione sono state un campanello d’allarme suonato anche ieri in aula. Claudia Gnocchi, capogruppo della lista civica Per Piacenza, nel confermare la sua astensione per le perplessità relative all’impatto sia ambientale per il consumo di suolo sia viabilistico in previsione del nuovo ospedale che avrà sede a breve distanza sia commerciale considerata la concorrenza portata dai supermercati ai negozi di vicinato, l’ha spiegata con motivazioni polemiche verso gli alleati: “Oggi, per coerenza con gli impegni presi con i miei elettori, con i miei valori e la mia coscienza, mi asterrò”. E se nessuno di Per Piacenza l’ha seguita, “so di non essere la sola ad avere perplessità, altri la pensano come me ma per comprensibile opportunità votano a favore”, ha rivelato lei rivendicando “coerenza e anche coraggio”, ma anche rassegnando le dimissioni da capogruppo “per non voler mettere in difficoltà né me né nessuno” della civica. “Rimango coerentemente nel gruppo dove sono stata eletta”.