Risate e applausi per la commedia dialettale “Pensione Vittoria!” di Tosi

Gremito il pubblico del Teatro President con risate, sorrisi e tanto divertimento. “La commedia dialettale in scena il giorno di Santo Stefano è una antica tradizione e il numeroso pubblico presente dimostra l’apprezzamento per la scelta fatta dal nostro sodalizio”, ha esordito il razdur Danilo Anelli della Famiglia Piasinteina nella presentazione della commedia “Pensione Vittoria!”, a cura della Cumpagnia dal Mulein. Si tratta di una commedia dialettale suddivisa in 3 atti di Giorgio Tosi, con la regia di Rinaldo Casaliggi. Quella andata in scena a Santo Stefano, fa parte del cartellone della Rassegna dialettale “Corrado Sforza Fogliani”, realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, della Banca di Piacenza e con il Patrocinio del Comune di Piacenza. Il genere della commedia, è uno dei cavalli di battaglia di Giorgio Tosi dove si susseguono nella piccola “Pensione Vittoria” dai clienti abituali a persone in incognito che trattano storie d’amore, intrecci amorosi e storie stravaganti. Si sono poi susseguiti sul palco i personaggi ed interpreti; Grazia la figlia di Pinei, interpretata da Lara Giovelli; troviamo poi Vittoria, colorita prostituta in età di pensione, interpretata da Marta Fumi; Carlo, fascinoso play boy, interpretato da Danilo Covati; Giovanni, campagnolo un po’ troppo focoso, riveste i panni di questo personaggio Roberto Farina; Piera, moglie di Giovanni, interpretata da Cristina Gazzola; e tanti altri interpreti che si susseguiranno tra habituè e personaggi insoliti che si incontreranno e dialogheranno alla “Pensione Vittoria!”.