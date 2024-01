“Riappropriarsi della città con l’arte”. “Fuori Visioni 8” parte tra le vie di Piacenza

“Riappropriarsi della città attraverso l’arte”. “Relazionarsi con il contesto urbano, con i suoni della città e con gli sguardi delle persone”. E poi ancora: “Essere degli inneschi che si azionano in diversi luoghi della città per creare una pratica diffusa che può essere accolta, respinta o partecipata”. Gli scopi che l’artista visiva Luka Moncaleano elenca per annunciare “Fuori visioni 8”. Rassegna culturale itinerante che stasera è stata inaugurata tra lo stupore dei passanti lungo via Calzolai per poi permeare in altre zone e piazza di Piacenza.

Tante le iniziative culturali in programma ideate per rispondere all’esigenza di riappropriarsi dello spazio pubblico e di interagire con quello urbano. L’arte è infatti un atto di resistenza collettiva e individuale per articolarsi in molteplici riletture del nostro contemporaneo. Questo l’obiettivo dell’ottava edizione di “Fuori Visioni” organizzata dal collettivo guidato da Moncaleano che fino a sabato ci guiderà alla riscoperta della città di Piacenza come elemento dell’azione artistica stessa attraverso performance e proiezioni audiovisive.