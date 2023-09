Ripartito XNL Aperto: “Una rete di musei e gallerie a disposizione dei piacentini”

Accompagnare i cittadini, con i messaggi e le emozioni che solo l’arte contemporanea sa dare, attraverso un percorso politematico in città e in alcune zone della provincia, in un universo di linguaggi compositi nato da una rete di gallerie, pubbliche e private, spazi espositivi e studi d’artista. È la seconda edizione di “XNL Aperto”, progetto nato lo scorso anno sotto il coordinamento di XNL Arte che si rinnova anche quest’anno attraverso eventi speciali e aperture straordinarie che vivranno il proprio clou questo fine settimana.

LOCANDINA

GLI APPUNTAMENTI

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI