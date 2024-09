Cavalli del Mochi giù dal piedistallo e fanzine autoprodotte: al via XNL

Oggi, 14 set­tem­bre, ha preso il via la ter­za edi­zio­ne del pro­get­to dif­fu­so di arte con­tem­po­ra­nea XNL Aper­to, con la direzione di Pao­la Ni­co­lin. Mu­sei e gal­le­rie fon­da­tri­ci, in­sie­me a spa­zi e at­to­ri cul­tu­ra­li apro­no le por­te per far scoprire il pa­tri­mo­nio culturale cit­ta­di­no.

La gra­fi­ca del­la ma­ni­fe­sta­zio­ne, fir­ma­ta per il ter­zo anno dal­lo stu­dio Propp, punta sull’ani­ma­le sim­bo­lo del­la cit­tà, il ca­val­lo.

In occasione dell’inaugurazione del progetto hanno preso il via due nuovi progetti espositivi che animeranno la sezione Arte del Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, fino al 6 gennaio 2025.

Con la presenza delle artiste si è alzato il sipario sulle mostre “Sul Guardare Atto 4 – Valentina Furian”, quarto capitolo della rassegna dedicata alla rilettura del patrimonio artistico del territorio attraverso opere di artisti contemporanei, allestita nella galleria al piano terra, e Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet3.0, una mostra sulle fanzine ispirata all’omonima pubblicazione di Dafne Boggeri, che sarà ospitata nella galleria al piano 1.

Il pro­gram­ma Arte di XNL è pro­mos­so da Rete Cul­tu­ra Pia­cen­za, che com­pren­de Fon­da­zio­ne di Pia­cen­za e Vi­ge­va­no, Co­mu­ne di Pia­cen­za, Pro­vin­cia di Pia­cen­za, Re­gio­ne Emi­lia-Ro­ma­gna, Ca­me­ra di Com­mer­cio del­l’E­mi­lia e Dio­ce­si di Pia­cen­za-Bob­bio.

