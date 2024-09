L’arte contemporanea invade musei e gallerie della città con “XNL Aperto”

Il 14 settembre 2024 prende avvio a Piacenza il terzo appuntamento di “XNL Aperto”, progetto diffuso sul territorio cittadino dedicato alle arti contemporanee. Gallerie private, centri espositivi e musei ospitano mostre e alcuni artisti aprono le porte dei propri studi. Gallerie private, centri espositivi e musei ospitano mostre e alcuni artisti aprono le porte dei propri studi. Il programma è sostenuto da Rete Cultura Piacenza che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune e Provincia, Regione, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

XNL DI PIACENZA: DUE NUOVE ESPOSIZIONI

Punto focale dell’evento è il Centro per le arti contemporanee XNL, che inaugura due nuove esposizioni. La rassegna Sul Guardare Atto IV, inaugurata a settembre 2023, si conclude con la mostra dedicata Valentina Furian (Venezia, 1989), una riflessione sulle forme di potere nel rapporto tra essere animale e umano, a partire dalle sculture equestri del Mochi in Piazza Cavalli. A fianco di questa esposizione XNL Piacenza ospita, inoltre, Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet 3.0, un progetto dell’artista Dafne Boggeri dedicato alle autoproduzioni editoriali italiane.