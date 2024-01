Zandonella: “Completare la ciclabile di Mucinasso con risarcimento per il nucleare”

“Realizzare la pista ciclabile di Mucinasso in modo completo grazie ai fondi di compensazione per il nucleare”. Lo propone Luca Zandonella, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale, riferendosi alla sentenza del tribunale di Roma che ha riconosciuto al Comune di Piacenza 617.680 euro – in quanto città confinante con una sede di centrale nucleare – da utilizzare per interventi di sviluppo sostenibile.

“Grazie anche al lavoro negli anni precedenti dell’assessorato all’ambiente guidato da Paolo Mancioppi, con la recente sentenza il Comune di Piacenza vede incamerare oltre 600mila euro. Siccome lo scorso ottobre l’amministrazione Tarasconi aveva deciso di diminuire di ben 400 metri la ciclabile che porterà a Mucinasso a causa – abbiamo appreso – dell’aumento dei costi, come Lega proponiamo di destinare questi introiti, o una parte di essi, al completamento dell’opera. La progettazione di questa ciclabile è partita grazie all’ottenimento dei fondi dal Ministero competente durante il precedente mandato, con un importo pari a 600 mila euro, oltre al co-finanziamento di Comune e Provincia che portava l’opera ad un totale di 1,450 mln €. Una ciclabile così come prevista ora, cioè incompleta, sarebbe in primis uno schiaffo ai residenti della frazione che la attendono da tempo immemore, e rischierebbe inoltre di essere purtroppo inutile, in quanto i ciclisti dovrebbero compiere un tratto in comune con autovetture e camion, in una zona altamente trafficata. Questi fondi devono essere utilizzati per interventi di sviluppo sostenibile: una ciclabile pienamente operativa andrebbe in questa direzione”.