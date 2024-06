“Siepi invadenti e rami secchi sulla ciclabile”: segnalazione dalla Besurica

“La pista ciclabile per Gossolengo è ridotta a metà larghezza per colpa della siepe incolta sui confini delle ultime ville della Besurica”.

E’ la segnalazione arrivata in redazione da parte di un lettore – corredata di foto – che denuncia la situazione definendola “abbastanza pericolosa, con anche alberi e rami secchi che potrebbero staccarsi e finire in testa al malcapitato che passa a piedi o in bici”.

“Basterebbe un po’ di buon senso e un po’ più di controlli” conclude il lettore.