Val Tidone, l’Unesco investe 50 mila euro per salvare il percorso dei Fontanili

Ci sono a disposizione 50 mila euro per ridare vita alla pista ciclabile dei fontanili. Il comune di Castel San Giovanni è destinatario di un finanziamento Mab Unesco per mettere a sistema il percorso dei fontanili, con partenza da Fontana Pradosa e immerso nelle campagne, con la ciclovia Ven.To che collega Venezia a Torino lungo l’asta del fiume Po.

I fondi serviranno per rimettere in ordine le staccionate che delimitano in percorso, oggi in parte mancanti. Servono anche cestini per i rifiuti, panche, tavoli nelle aree di sosta e nuova segnaletica

Perchè si chiama percorso dei fontanili

Il tracciato è chiamato così perchè costeggia i fontanili, risorgive le cui particolari caratteristiche le rendono oasi ambientali. Sono habitat naturale per uccelli migratori, insetti, pesci, piante acquatiche. Anche queste oasi hanno però bisogno di essere meglio tutelate.