Addio nonna Elide, aveva 110 anni e amava la sua Fontana Pradosa

“Il cuore di nonna Dede ha deciso che era arrivato il momento, dopo tanti, tantissimi battiti”: 110 anni lo scorso 28 aprile, ieri mattina Elide Quaroni ha chiuso gli occhi. Sospira la nipote Paola Grossi. “La aspettavamo qui proprio domattina (oggi, ndr) perché trascorresse con noi a Fontana Pradosa i due mesi estivi, come sempre”.

Era tutto pronto: la sua camera, gli amici di una vita, la porta sempre aperta per far entrare i tanti che passavano a trovarla. “Da un paio d’anni, da quando aveva bisogno di un po’ d’attenzioni in più che mio papà vedovo non poteva assicurarle, viveva con la figlia Lina a Milano continua la nipote – ma questa era casa sua e non vedeva l’ora di tornare”.

“Il segreto della vita? L’amore”

Aveva trascorso qui più di un secolo, vivendo fino a 102 anni da sola dopo che era rimasta vedova di Cesare Grossi. Libertà la intervistò in occasione dell’ultimo compleanno, ed era stata lei a farci un regalo, parole che sono una lezione per tutti: “Il segreto della vita? L’amore”.