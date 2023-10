“Un baffo per la salute”: gli Amici di Fontana lanciano la campagna contro i tumori

Gli Amici di Fontana lanciano per il secondo anno consecutivo una campagna dedicata alla prevenzione dei tumori maschili e femminili. “Un baffo per la salute”, questo il nome della campagna, prevede due differenti iniziative, tra loro collegate. Una è la sottoscrizione di tessere a favore della campagna di sensibilizzazione e l’altra è un cena che sabato due dicembre si terrà nella sede degli Amici di Fontana, a Fontana Pradosa. Il ricavato di entrambe le iniziative sarà destinato a favore di Armonia, per la lotta contro il tumore al seno, e a favore di “Movember”, un movimento globale che riunisce uomini di ogni parte del mondo che ogni anno a novembre si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi da destinare a questo tipo di cause.

