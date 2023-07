Fontana Pradosa, i residenti: “Ok per divieto ai camion, rimane il problema auto”

Sono soddisfatti solo a metà i residenti di via Ciceri a Fontana Pradosa, dove un’ordinanza ha vietato ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate di passare. Se da un lato i residenti intervistati si dicono contenti per il provvedimento che in parte alleggerisce la via dal traffico pesante, dall’altra lamentano un aumento sconsiderato del passaggio di auto. “Al cambio turno delle due del pomeriggio qui è un disastro, ne passano a decine tutte in fila” dicono. Il riferimento è al cambio turno della logistica. Molti lavoratori finito il turno fanno cioè il giro da Fontana Pradosa anziché passare in città. “I camion almeno vanno adagio – fa notare qualcuno dei residenti – mentre le auto sfrecciano. Prima dell’avvento della logistica era un’oasi di pace, adesso non si vive più bene”.

