Troppi camion a Fontana Pradosa, scatta il divieto per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate

Troppi camion a ridosso delle case a Fontana Pradosa. L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni tenta di correre ai ripari e impone lo stop ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate. In pratica si vieta l’accesso a via Ciceri. Quest’ultima è una strettoia che consente, passando a pochi centimetri dalla case, di collegarsi alla strada del Colombarone per accedere in maniera diretta alla logistica, senza dover entrare in città. Il divieto vale a partire dalla via Emilia, zona Mistadello, ma anche da via Spadina e da via Bissi e dalla direttrice opposta.

Nell’ordinanza si parla di “traffico veicolare pesante che può determinare, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni alla strada, condizioni di intralcio e pericolo per la circolazione anche pedonale, di inquinamento ambientale e rappresentare possibile causa di danneggiamento alle infrastrutture viarie e alle proprietà private”.