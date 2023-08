Fontana Pradosa, addio passaggio a livello. “Ma non costruire lì il cavalcaferrovia”

Ok alla soppressione del passaggio a livello di Fontana Pradosa, ma il sovrappasso ai binari dovrà essere costruito in un altro posto. È questa la richiesta che l’amministrazione comunale ha girato alla Ferrovie dello Stato in attesa che si concretizzi la soppressione del passaggio a livello di Fontana Pradosa, lungo la linea Alessandria-Piacenza.

Al suo posto verrà realizzato un cavalcaferrovia in grado di bypassare il binario. L’amministrazione comunale ha però chiesto di non costruirlo a Fontana Pradosa. Il motivo è facilmente intuibile. Sulla frazione alle porte di Castel San Giovanni si scaricherebbe tutto il traffico della logistica (dalla strada del Colombarone verso via Ciceri). La soluzione potrebbe venire da un altro progetto finora rimasto nel cassetto. Si tratta della tangenziale est di Castel San Giovanni lungo la quale giunta ha chiesto di costruire il cavalcaferrovia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ