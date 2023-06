Fontana Pradosa, arriva il “pump track”: curve, salite e discese in bicicletta

“Asd 101% Off Road” sta per realizzare una pista per il pump track a Fontana Pradosa. Si tratta dell’ultima disciplina che verrà introdotta nel mondo sportivo di Castel San Giovanni: di lato alla sede dell’associazione ciclistica e il campo sportivo comunale, c’è un appezzamento di terra su cui, entro settembre, verranno effettuati i lavori di creazione della pista. Un circuito protetto fatto di curve paraboliche, salite, discese, rettilinei che consentono di sperimentare, in sella a biciclette, pattini, skateboard e monopattini, salti e acrobazie. La pista sarà realizzata per intero dall’associazione sportiva “Asd 101% Off Road” che è presieduta da Salvatore Buonocore, ex presidente della Tidon Valley, mentre l’ente pubblico ha concesso il terreno adiacente, su cui in buona sostanza l’associazione sportiva si allargherà.

