Fontana Pradosa, cade sulla pista per mountain bike: grave un 65enne

Un 65enne è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di sabato 7 ottobre a Fontana Pradosa, all’interno di una pista riservata alle mountain bike. Per cause da chiarire l’uomo è caduto riportando lesioni che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, la pubblica assistenza di Castel San Giovanni e i carabinieri.

