Comunali ed Europee, si vota l’8 e 9 giugno. La bozza di decreto oggi al Cdm

Sono 28 i Comuni piacentini chiamati al voto in primavera per eleggere il nuovo sindaco. In tutti i Comuni si vota per il rinnovo del parlamento europeo.

Per le Europee e per le Comunali le date previste sono sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, quando inizieranno subito le operazioni di scrutinio. La novità rispetto al passato, non un inedito, è dunque il sabato. La bozza di decreto legge approderà oggi al Consiglio dei ministri.

Per le Comunali nel Piacentino si vota a: Alseno, Besenzone, Bobbio, Calendasco, Caorso, Castell’arquato, Castel San Giovanni, Coli, Farini, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Morfasso, Ottone, Pianello, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba e Ziano.

Saranno chiamati alle urne circa 85mila elettori piacentini. Il bacino più popoloso è quello di Castel San Giovanni, che ha superato i 14mila abitanti ma non raggiunge ancora i 15mila, dando in teoria così al sindaco Lucia Fontana la possibilità di tentare il tris. Potrebbero fare la stessa scelta anche i sindaci Alessandro Piva (Podenzano), Andrea Albasi (Rivergaro), Manola Gruppi (Pontenure), e i 4 richiamati in campo si sommano agli otto che già potevano puntare al rinnovo per la terza volta perché amministratori di Comuni sotto i 5mila abitanti. Questi ultimi sono Roberta Battaglia (Caorso), Roberto Pasquali (Bobbio), Federico Beccia (Ottone), Paolo Calestani (Morfasso), Lorenzo Burgazzoli (Piozzano), Patrizia Calza (Gragnano), Davide Zucchi (Alseno), Giuseppe Sidoli (Vernasca).

Novità per i comuni con meno di 5mila abitanti dove non ci saranno limiti di mandato. Ricandidabili quindi Giampaolo Fornasari a Pianello, Romano Freddi a Villanova, Manuel Ghilardelli a Ziano e Lodovico Albasi a Travo che stanno per concludere il terzo mandato.