Nomina degli scrutatori: entro il 9 maggio le richieste per il comune di Piacenza

In vista delle elezioni europee previste per l’8 e 9 giugno 2024, la commissione elettorale del Comune di Piacenza, riunitasi nei giorni scorsi, ha ratificato le nuove modalità di nomina degli scrutatori: tutti i cittadini iscritti all’albo degli scrutatori del Comune, se interessati, potranno segnalare la propria disponibilità a prestare servizio presso i seggi entro giovedì 9 maggio 2024.

La funzione di scrutatore richiede disponibilità continuativa per le giornate di sabato 8 giugno – dalle 9.00 alle 22.00 – e di domenica 9 giugno – dalle 7.00 sino al termine delle operazioni di scrutinio (per i seggi speciali, sino alle 23).

come fare richiesta di partecipazione

Tutte le informazioni a riguardo si possono consultare sul sito del Comune di Piacenza. Dalla sezione dedicata (in vista nella home page) si accede alla pagina web dello sportello telematico da cui è possibile non solo scaricare l’apposito modulo di domanda ma anche trasmetterlo direttamente online, allegando una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa, la domanda debitamente sottoscritta e corredata del documento può essere inviata – anche da una casella non certificata – all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o consegnata manualmente presso il Quic di viale Beverora 57, nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.00, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.15, sabato dalle 8.15 alle 12.15.

la selezione della commissione elettorale

La Commissione Elettorale – presieduta dall’assessore ai servizi al cittadino Simone Fornasari e composta dai consiglieri comunali Salvatore Scafuto, Margherita Lecce e Gloria Zanardi – per la funzione di scrutatore considera: il titolo preferenziale per la nomina, la condizione di disoccupato o inoccupato, lo stato di cassa integrazione, l’iscrizione alle liste di mobilità o l’attività di studente.