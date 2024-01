Al Politeama il mentalismo di Tesei, tra “telempatia” e intrattenimento

Sabato 20 gennaio al Politeama, alle ore 21, è in programma uno doppio spettacolo che mette in vetrina il celebre mentalista Francesco Tesei e il cantante Antonello Cuomo, che omaggerà la musica di Antonello Venditti. Una parte degli incassi generati dall’evento sarà devoluta al Centro antiviolenza sulle donne di Piacenza. Un’occasione unica di intrattenimento e beneficenza, dove arte e solidarietà si fondono. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale Eteria. Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere da vicino Francesco Tesei, il mentalista italiano noto per la sua straordinaria abilità nell’unire psicologia e spettacolo. Riconosciuto come il più illustre mentalista d’Italia, Tesei ha costruito una carriera di successo tra apparizioni televisive, spettacoli teatrali e interventi nel campo della comunicazione. Le sue performance, uniche per originalità, emotività e sorprese, catturano l’attenzione e suscitano meraviglia in tutto il Paese. Il suo talento fuori dal comune ha conquistato il cuore e la mente di migliaia di spettatori, consolidando la sua posizione di rilievo in questo affascinante ambito artistico. La seconda parte della serata, a partire dalle 22.30, sarà tutta dedicata ad Antonello Cuomo, che offrirà un tributo ad Antonello Venditti, esibendosi con i brani più celebri del repertorio dell’amato cantautore romano. Il pubblico sarà invitato a viaggiare attraverso emozioni e sentimenti canticchiando brani iconici come “Notte prima degli esami”, “Ci vorrebbe un amico”, “Sara” e “Ricordati di me”.