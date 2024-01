Al Politeama l’evento di “Immagini in campo, fuori campo, controcampo”

Una mattinata festosa al Politeama che ha ospitato l’evento di chiusura del progetto “Immagini in campo, fuori campo, controcampo: l’occhio che vede il visibile e l’invisibile”, finanziato dal Bando 2022 Cinema per la Scuola all’interno del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole promosso dal MIC e dal MIC. Promosso da tre scuole in rete, l’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” di Cortemaggiore, capofila, l’Istituto Comprensivo di Carpaneto Piacentino e l’Istituto Professionale “Giovanni Marcora” di Cortemaggiore e gestito in collaborazione con l’Associazione Cinemaniaci, il progetto è stato realizzato in 11 classi, di cui 7 della secondaria di primo grado e 4 della secondaria superiore, e ha portato alla realizzazione di cortometraggi dal taglio documentaristico e di finzione.