Passa la piena dell’Arda, l’allerta: “Andare ai piani alti, pronti all’evacuazione”

La piena dell’Arda in corso in queste ore, alimentata dalle abbondanti piogge della notte e dalla tracimazione controllata della diga di Mignano, ha alzato ai massimi livelli la soglia di allerta della Protezione civile per le aree attraversate dal torrente.

Da Fiorenzuola fino alla foce le raccomandazioni sono quelle di non recarsi nelle zone interessate dal passaggio della piena se non strettamente necessario e di restare lontani dagli argini e dai ponti.

A Fiorenzuola il passaggio del colmo era previsto tra le 14 e le 15 circa, mentre più a valle, a Cortemaggiore, è stimato tra le 15 e le 16.

ZONE A RISCHIO

Le aree maggiormente a rischio esondazione sono quelle della frazione San Martino verso i territori di Villanova e San Pietro in Cerro: via Villetto, via Gerbida-Cavanca, strada comunale del Castellazzo e via Giardino. I residenti di queste zone sono invitati a rimanere in casa pronti a recarsi ai piani alti delle abitazioni o all’evacuazione.

Anche i residenti di Cortemaggiore dei quartieri adiacenti alla sponda ovest dell’Arda (zona Convento dei Frati, via Pallavicino, viale Vittorio Veneto, via Bramante ecc..) sono stati invitati a prestare massima attenzione, a recarsi se possibile ai piani alti, e a togliere le auto dai garage seminterrati.