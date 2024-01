Il valore del cibo sano e genuino entra nelle scuole: al via i corsi di Coldiretti

L’educazione alimentare e ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo, per educare i futuri cittadini e consumatori, entra per la 23esima volta nelle scuole, grazie a Coldiretti che con il progetto “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo” organizza attività didattiche per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e di secondo grado dell’Emilia Romagna.

Primi in Italia a partire con l’educazione alimentare, Coldiretti oggi è in grado di educare i figli di chi 23 anni fa fu tra i primi scolari a seguire i loro corsi. I temi trattati sono di attualità oggi come allora: educazione alimentare, imparare a leggere le etichettature, riconoscere il cibo sano e genuino, la sua origine. E ora anche combattere le imitazioni e il cibo sintetico.