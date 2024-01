“Scarpette rosse”, questa sera alle 21 su Telelibertà il film “Il mondo è delle donne”

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Il mondo è delle donne”, un film del 1954 di Jean Negulesco. Interpretato da Clifton Webb, June Allyson, Lauren Bacall e Fred McMurray, il film si apre con la morte del direttore generale della Giffod Motors: il presidente della fabbrica di automobili invita a New York i tre candidati alla successione per valutare personalmente sia loro che le loro mogli.