“La contessa scalza” in onda stasera alle 21 su Telelibertà: quattro voci tra i flashback

Questa sera alle 21:00, “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, trasmetterà “La contessa scalza”, un film del 1954 scritto, diretto e prodotto da Joseph L. Mankiewicz.

Il film, caratterizzato da una narrazione finissima, è raccontato attraverso quattro voci narranti che guidano altrettanti flashback. Il cast include attori di grande calibro come Ava Gardner e Humphrey Bogart, insieme a un’importante presenza italiana con Valentina Cortese e Rossano Brazzi.

Nonostante i numerosi nomi celebri, fu il meno noto Edmond O’Brien a vincere il Premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in questo film.