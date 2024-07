Scarpette Rosse: alle 21.00 su Telelibertà in onda il film “Il padre della sposa”

Questa sera, mercoledì 3 luglio, alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Il padre della sposa”, un titolo del 1950 diretto da Vincente Minnelli interpretato da Spencer Tracy, Elisabeth Taylor e Joan Bennett.

La diciannovenne Kay informa la famiglia di voler sposare il ragazzo di cui si è innamorata. Il padre Stanley, oltre ad essere preda di una grande malinconia per l’imminente distacco dalla figlia, viene travolto dai turbinosi quanto costosi preparativi per le nozze, che coinvolgono invece in maniera entusiastica la moglie Ellie.